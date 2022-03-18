الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دول مجلس التعاون الخليجي تبحث سبل تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي

بحثت دول مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي، القضايا والمسائل ذات الصلة بالعلاقات، والاستمرار في البناء على الاجتماع الوزاري الأخير بين الجانبين بهدف دعم العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن ذلك جاء خلال لقاء خليجي أوروبي حضره سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى الاتحاد الأوروبي وترأسه رئيس البعثة السعودية لدى الاتحاد، وبمشاركة نائب المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خدمة العمل الخارجي الأوروبي كارل هالير غارد، ومستشارة رئيس المجلس الأوروبي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط مانون بارتهولد.

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