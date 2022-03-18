الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدنمارك: مستعدون لإرسال جنود لحفظ السلام فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعرب وزير الدفاع الدنماركي، مورتن بودسكوف، عن استعداد بلاده المساهمة في إرسال جنود إلى مهمة حفظ السلام في أوكرانيا، إذا كان ذلك سيساعد في وضع حد للأزمة هناك.

وقال بودسكوف، حسبما نقل "راديو بولندا" اليوم الجمعة: "لدينا حضور قوي في دول البلطيق بطائرات من طراز F16 وندير مقرًا هناك، ومستعدون للنظر في أي رغبات".

وكان رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراوسكي، قد اقترح - خلال المحادثات التي عقدت وجهًا لوجه مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بحضور رئيسي حكومتي جمهورية التشيك، بيتر فيالا، وسلوفينيا، يانيز يانشا، يوم الثلاثاء الماضي - أن يرسل حلف شمال الأطلسي "ناتو" أو "هيئة دولية أوسع نطاقًا" مهمة حفظ سلام إلى أوكرانيا.

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