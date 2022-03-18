قافلة طبية من جامعة طنطا و«صناع الخير» تفحص 2350 مواطنا بالبحر الأحمر

نجحت جامعة طنطا ومؤسسة صناع الخير للتنمية والجامعة البريطانية بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء والأمانة العامة للصحة النفسية ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، في تنظيم قافلة طبية موسعة على مدار اليومين أمس الخميس واليوم الجمعة وقامت بتوقيع الكشف الطبى على 2350 من أهالي رأس غارب بالبحر الأحمر.

جرى تنظيم القافلة برعاية رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق الكامل مع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وانطلقت أعمال القافلة وسط إقبال كبير من الأهالي و بحضور اللواء حامد أحمد حامد رئيس مدينة رأس غارب وفريق من مديرية الصحة بالمحافظة وعدد كبير المتطوعين من أبناء غارب.

من جهته، أكد الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء أن قافلة رأس غارب تشمل تقديم خدمات طبية علاجية في ١١ تخصصا طبيا مختلفا، حيث نجحت القافلة في توقيع الكشف على عدد 206 في تخصص الأطفال و252 أنف وأذن، 64 مسالك، 65 جراحة، و307 عظام، و224 باطنة، 121 أسنان، 56 صدر، 112 مخ وأعصاب، 331 جلدية، 100 في تخصص القلب ونفسية، 103 و70 الرمد .

وأكد هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن قافلة رأس غارب بالبحر الأحمر هدفها تقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية تمهيداً لإجراء العلميات وقد تم تسليم نظارات طبية تم تشخيص الاحتياج لها في قافلة سابقة وعمل المقاسات الطبية لها وعددها 354 نظارة طبية.

ولفت عبدالفتاح إلى أن تلك القافلة تأتي فى إطار التعاون الدائم مع جهات الدولة المختلفة لتقديم خدمات علاجية ذات جودة بالمجان تماما لغير القادرين في أماكن معيشتهم و تتشارك مؤسسة صناع الخير في القافلة بتنفيذ مستشفى ميدانى كامل في مجال الكشف على أمراض العيون بقافلة عيون متكاملة من خلال مبادرة عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى.