الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. هشام عاشور ينفرد ببوستر مسلسل يوتيرن

هشام عاشور
هشام عاشور

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل يوتيرن، «بوستر» للفنان هشام عاشور زوج الفنانة نيللي كريم، والمقرر أن يشارك في بطولته بجانب الفنانة ريهام حجاج ليعرض خلال موسم رمضان المقبل.

 

وطرحت الجهة المنتجة للمسلسل خلال الفترة الماضية بوسترات منفردة لكل أبطال العمل، بالإضافة إلى البوستر الرسمي للعمل، وتصدرته الفنانة ريهام حجاج.

كما طرحت الشركة برومو رسميا للعمل منذ أيام قليلة، والمقرر عرض العمل في شهر رمضان المقبل والذى يعرض على 3 قنوات هي ON والحياة، وCBC.

وسيطرت على البرومو حالة من الغموض والتشويق، كما كشف البرومو عن ارتكاب النجمة ريهام حجاج حادث قتل بالسيارة لسيدة، وظهر أيضا خلال البرومو كافة عناصر وأبطال العمل من بينهم الفنان الكبير توفيق عبدالحميد الذى يعود من خلال مسلسل "يوتيرن" بعد غياب 12 عاما.

كانت شركة العدل جروب طرحت البوستر الدعائى لمسلسل "يوتيرن"، للنجمة ريهام حجاج، والمقرر أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، حيث سيعرض طوال أيام شهر رمضان على قنوات المتحدة.

ويتواجد على البوستر في المنتصف النجمة ريهام حجاج، وعلى اليسار النجوم توفيق عبدالحميد وصفاء الطوخى وكريم قاسم ومحمود حجازى، وعلى اليمين عبير صبرى وأيمن قيسونى ومحمود حجازى.

يذكر أن مسلسل "يوتيرن" يشارك فى بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبدالحميد، والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل، بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرين على تقديم عمل جيد، لاسيما أن عبدالحميد كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر وهو ما وجده في "يوتيرن" بحسب تعبيره، كما يشارك في البطولة كل من الفنانين عبير صبرى وكريم قاسم وأيمن قيسونى ومحمود حجازي والفنانة القديرة صفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرين، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

الفنانة نيللي كريم توفيق عبد الحميد شركة العدل البوستر الدعائي مسلسلات رمضان 2022 مسلسل يوتيرن لفنانة نيللي كريم النجمة ريهام حجاج

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