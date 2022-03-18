الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

مباحث الكهرباء
مباحث الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن ضبط (13973) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. 

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وتحررت المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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وائل لطفي

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