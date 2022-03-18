شرطة النقل: ضبط 4032 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة عن ضبط 4032 قضية متنوعة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وتحررت المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.