مع غلق طرق وتنفيذ القطار الكهربائى.. تفاصيل التحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد وزير الداخلية، عن عدد من التحويلات المرورية الهامة، في إطار تطوير عدد من محاور وميادين القاهرة والجيزة لإنشاء كباري والقطار السريع في أكتوبر وطريق الإسكندرية الصحراوي.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات لحين انتهاء مدة الأعمال، ونرصد في التقرير التالي جميع الطرق المغلقة ومنها:

غلق طريق إسكندرية الصحراوي

وقد أجرت الإدارة العامة للمرور تحويلات مرورية بعد إغلاق طريق إسكندرية الصحراوي كليا صباح اليوم الجمعة، فى الاتجاه (القادم من أسفل الطريق الدائرى إلى ميدان الرماية)، ويستمر هذا الإغلاق حتى 30 يوليو المقبل، لتنفيذ أعمال محطة مترو المتحف الكبير، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

أولا: المركبات القادمة عبر طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى من مناطق (الواحة-نيو جيزة) وترغب بالسير في اتجاه (ميدان الرماية – طريق الفيوم – شارع الأهرام – شارع الملك فيصل) تصعد أعلى الطريق الدائرى فى الاتجاه المؤدى إلى منطقة المنصورية ثم تنزل من منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى طريق المنصورية وتواصل السير حتى منطقة كفرة نصار.

-المركبات التى ترغب فى السير باتجاه شارع الملك فيصل تصعد كوبرى كفرة نصار المستحدث وتواصل السير حتى أسفل كوبري مشعل المستحدث ثم الدوران والعودة باتجاه شارع الملك فيصل.

- المركبات التى ترغب فى السير باتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم تسير بمسطح كوبرى كفرة نصار المستحدث ثم تسير يميناً من أسفل الكوبري باتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم وشارع الأهرام.

حركة المركبات القادمة من الطريق الدائري إلى ميدان الرماية

السير مسافة 150 مترا بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى ثم الدوران والعودة عبر فتحة دوران تم استحداثها بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير، ثم الدوران والعودة بطريق إسكندرية الصحراوى مرة أخرى ثم السير يميناً باتجاه أسفل الطريق الدائرى ( منطقة غطاطى )، واستكمال السير حتى تقاطعه مع طريق المنصورية ثم السير يميناً "إجبارى" بطريق المنصورية المستحدث وصولاً لمنطقة كفرة نصار والدخول يميناً باتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم.

وذلك فى إطار الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم (المرحلة الثانية) من موقع الأعمال الإنشائية لمحطة مترو أنفاق "المتحف الكبير" بطريق إسكندرية الصحراوى بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير، ضمن مشروع محطات مترو أنفاق الخط الرابع، بعد تسليم المرحلة الأولى لمواقع محطات مترو الأنفاق (حدائق الأشجار – حدائق الأهرام – النصر – المتحف الكبير– ميدان الرماية – الأهرام – المريوطية - العريش – المطبعة – الطالبية – مدكور)، وطلبت الهيئة القومية للأنفاق وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع باستلام المرحلة الثانية بموقع أعمال محطة المتحف الكبير بطريق إسكندرية الصحراوى بطول مايقرب من 380 مترا، وبعرض مايقرب من 18 مترا.

ويستلزم إغلاق كلى لطريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى اتجاه ميدان الرماية، تحديداً بدءا من المنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير، (بعد منزل الطريق الدائرى المؤدى لميدان الرماية بمسافة 150م) حتى المنطقة المواجهة لفندق (شتايجن برجر) من اليوم الجمعة، وحتى صباح السبت الموافق 30-7-2022.

غلق طريق الصعيد الحر من المنيا حتى الأوتوستراد

أجرت الإدارة العامة للمرور غلقا للطريق الصحراوى بالصعيد فى الاتجاه القادم من المنيا اتجاه الأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر، لمدة عام كامل، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق الصعيد الحر فى المسافة من وصلة البستان بالمنيا وحتى الأوتوستراد، الأمر الذى يستلزم غلق الاتجاه القادم من المنيا باتجاه الأوتوستراد.

وتم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

غلق الاتجاه القادم من المنيا اتجاه الأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر.

منع مرور جميع أنواع المركبات القادمة من القاهرة باتجاه المنيا من محطة تحصيل رسوم حلوان وتحويلها لاستخدام الطرق البديلة "طريق الصحراوى الشرقى القديم – طريق أسيوط الغربى".

غلق كلى وتحويلات مرورية بغرب سوميد بالجيزة

أجرت مرور الجيزة غلق كلى لشارع غرب سوميد بدايةً من تقاطعه مع شارع سميرة موسى وحتى تقاطعه مع شارع النباتات بالاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه طريق امتداد محور 26 يوليو، وغلق كلى لشارع غرب سوميد بالإتجاهين بدايةً من تقاطعه مع شارع النباتات حتى تقاطعه مع طريق امتداد محور 26 يوليو.

وتجري تلك التحويلات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالبدء فى تنفيذ أعمال مشروع القطار السريع خط (العلمين – السخنة) وقيام الشركة المنفذة بتنفيذ أعمال الجسات الاستكشافية والجسات الميكانيكية والقواعد الخرسانية الخاصة بمسار المشروع بنطاق مدينة 6 أكتوبر (طريق غرب سوميد) والذى يربط بين طريق الواحات وطريق امتداد محور 26 يوليو.

كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنفيذ غلق كلي لشارع غرب سوميد في الاتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه طريق امتداد محور 26 يوليو بداية من تقاطعه مع شارع سميرة موسى حتى تقاطعه مع شارع النباتات، وكذا غلق لشارع غرب سوميد في الاتجاهين بدايةً من تقاطعه مع شارع النباتات حتى تقاطعه مع طريق امتداد محور 26 يوليو.

وتم إجراء التحويلات الأتية:-

- تحويل حركة سير المركبات بشارع غرب سوميد فى الاتجاه المؤدي لمحور 26 يوليو تحديداً فى المنطقة المحصورة من تقاطع شارع غرب سوميد مع شارع سميرة موسى وحتى تقاطعه مع شارع النباتات إلى إتجاهين ( السير يساراً بشارع النباتات حتى تقاطعه مع شارع غرب سوميد) ( السير يميناً بشارع غرب سوميد فى الإتجاه المؤدى إلى طريق الواحات بعد تحويله اتجاهين).

- حركة المركبات القادمة من طريق امتداد محور 26 يوليو وترغب في السير باتجاه طريق الواحات يتم السير يميناً اتجاه شارع النخيل حتى تقاطعه مع شارع النباتات.

- حركة المركبات القادمة من طريق الواحات بشارع غرب سوميد وترغب بالسير تجاه طريق امتداد محور 26 يوليو، يتم السير بشارع غرب سوميد حتى تقاطعه مع شارع النباتات.

- (موقع الغلق الكلي) السير يساراً بشارع النباتات ثم الدخول يميناً بشارع النخيل ثم استكمال السير وصولاً حتى طريق امتداد محور 26 يوليو.