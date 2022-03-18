الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

 مصادرة 750 «شيشة» بالمقاهى وتغريم 7290 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة

جريدة الدستور

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمتابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار الفيروس والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي، بارتداء الكمامات الواقية. 

وأسفرت الجهود عن ضبط 7318 شخصًا، سدد منهم 7290 شخصًا غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا، بإجمالي مبلغ 372 ألف جنيه، لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، بينما رفض 28 شخصًا سداد الغرامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية، على مواقف السيارات والطرق والميادين العامة، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، بارتداء الكمامات الواقية، للحد من انتشار فيروس كورونا. 

كما تم تحرير 682 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 146 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 750 أرجيلة «شيشة»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين

 

وزارة الداخلية المواطنين الاجراءات الاحترازية فيروس كورونا الصحة العامة مجلس الوزراء الكمامات الواقية

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