منظمة الصحة: جائحة كورونا أبعد ما تكون عن نهايتها

قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن جائحة كوفيد-19 ما زالت أبعد ما تكون عن نهايتها، مشيرة في أحدث بيانات أسبوعية إلى ارتفاع عدد الإصابات.

وردا على سؤال خلال إفادة صحفية في جنيف حول توقيت انتهاء الجائحة، قالت مارجريت هاريس إنها "أبعد ما تكون عن النهاية.. نحن بالتأكيد في منتصف الجائحة".

يذكر أن قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 465 مليونا و927 ألفا و342 إصابة.

وأضافت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و65 ألفا و260 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 79.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.5 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ970 ألفا و9 وفيات، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ656 ألفا و693 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة، بإجمالي وفيات 516 ألفا و132 وفاة.