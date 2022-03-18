أفضل مسلسلات رمضان 2022.. أعمال ينتظرها الجمهور

أيام قليلة وينطلق الماراثون الرمضاني ومسلسلات رمضان 2022 بمشاركة عدد كبير من الاعمال المميزة التي ينتظرها الجمهور من العام للأخر، بسبب شعبية نجوم هذه الأعمال وكذلك بسبب قصة الاعمال الجديدة التي تتنوع بين الكوميديا والأكشن والرومانسية، في حالة من حالات الدراما الاجتماعية التي تتماشى مع واقعنا اليومي.

مسلسل الاختيار 3

هو العمل الأبرز الذي ينتظره الجمهور خلال شهر رمضان بعدما حقق في موسميه السابقين حالة نجاح كبيرة للغاية، لينتظره الجمهور هذا العام خاصة في ظل تنوع القصة لهذا العام والتطرق لأمور جديدة.

أفضل مسلسلات رمضان 2022

وهو تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصي، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة ويظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

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المشوار

أصبح لدى الفنان محمد رمضان شعبية كبيرة وقاعدة جماهيرية تنتظر اعماله في كل عام، وهو ما يجعله من الفنانين المنتظر رؤيتهم في شهر رمضان المقبل.

بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبدالغنى، خالد أنور، خالد كمال، كارولين خليل، محمد عز، ندى موسى، محمود الليثي، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، أحمد كمال، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

أفضل مسلسلات رمضان 2022

الكبير أوي

غاب العمل في عدة سنوات سابقة ليعود هذا العام بشكل جديد، وهو ما يجعله من الاعمال المفضلة للجمهور، لمتابعه أحداثه لهذا العام.

بطولة الفنان أحمد مكي خلال شهر رمضان المبارك ويشاركه البطولة رحمة أحمد وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام المسلسل من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي ومن إنتاج شركة سينرجي.

العائدون

العمل يتناول قصص مخابرتيه جديدة يقدمها أمير كرارة الذي نجح مع الجمهور في مثل هذه الاعمال البوليسية خلال السنوات الماضية.

بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمد فراج، محمود عبد المغني، هاجر الشرنوبي، وميدو عادل وغيرهم، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

مكتوب عليا

من الاعمال الكوميدية المنتظر رؤيتها في رمضان خاصة مع تواجد أكرم حسني بقصة خيالية معتمد فيها على الفانتازيا وهو ما يجعله مفضل لدى الكثيرين في رمضان.

من بطولة أكرم حسني وآيتن عامر وهنادي مهنا ومن إخراج خالد الحلاوي وتأليف إيهاب بليبل إنتاج: كي ميديا كريم أبو ذكري.

أفضل مسلسلات رمضان 2022

سوتس بالعربي

العمل يهتم بالشكل العام، وينتظره الجمهور بسبب بطله اسر ياسين الذي حقق شهره واسعه في هذا الصدد مؤخرًا.

ويشارك في بطولة مسلسل «سوتس» بجوار الفنان آسر ياسين كل من الفنان أحمد داود والفنانة صبا مبارك، بمشاركة كل من ريم مصطفى، ومحمد شاهين، وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد.

فاتن امل حربي

العمل ذو قصة مختلفة ومبنيه على واقع مغاير، وتعود به نيللي كريم لطريقتها الدرامية البحتة في الدراما، وهو ما يجعله من الاعمال المرتقبة في رمضان.

بطولة نيلي كريم وشريف سلامة وخالد سرحان ومحمد ثروة ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

أفضل مسلسلات رمضان 2022

دايما عامر

بمشاركة محمد ثروت ومحمد محمود، ينتظر الجمهور متابعه عمل كوميدي للغاية في إطار لايت يفضله المشاهدين.

بطولة مصطفى شعبان ولبلبة ومحمد محمود ومحمد ثروت ومن إخراج مجدي الهواري وتأليف أحمد عبد الفتاح وأيمن سليم وإنتاج الباتروس.