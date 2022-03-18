الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بقرى «حياة كريمة».. ختام فعاليات تدريب العاملين بناصر وببا للعمل بالمراكز التكنولوجية

تسليم الشهادات
تسليم الشهادات

اختتمت فعاليات برنامج التدريبيات الخاصة بموظفي الوحدات المحلية بقرى مركزي ناصر وببا بمحافظة بنى سويف والمدرجين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على استخدام أساسيات وبرامج الحاسب الآلي وتنمية المهارات الرقمية، وذلك بحضور الدكتورة سمية سمير، وأحمد مختار لمنسقين الميدانيين ببرنامج الأغذية العالمي، الدكتور علاء سعيد مسئول ملف التنمية الاقتصادية والمشاركة المجتمعية.

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وتم تسليم المشاركين في البرنامج وعدهم 60 من العاملين، شهادات اجتياز الدورة التدريبية والتي تم تنفيذها بالتعاون بين محافظة بني سويف وبرنامج الأغذية العالمي، تفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك الموقع  بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي"WFP" التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

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وشهدت التدريبات التي عقدت بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة، تدريب العاملين على استخدام أساسيات الحاسب الألى، الانترنت، والتعامل مع برامج وتطبيقات الحاسب مثل (زووم وإكسل وبوربوينت والأمن السيبراني)، وذلك ضمن خطة المحافظة لتأهيل وتطوير أداء العاملين بتلك الوحدات وتجهيزهم للعمل بالمراكز التكنولوجية الجديدة الجاري إنشاؤها بالمجمعات الخدمية ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، والتي يبلغ عددها 12مجمعا  بالقرى الأم بناصر وببا، والتي  يشرف علي تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير، ، حيث تضم المجمعات"مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين، مكتب بريد، مكاتب تموين"،لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيراً للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى

بني سويف المواطنين التنمية المحلية المراكز التكنولوجية وزارة التنمية المحلية مبادرة حياة كريمة

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