إسرائيل: بث خطاب الرئيس الأوكرانى أمام الكنيست فى أحد ميادين تل أبيب

أعلن رون حولداي، رئيس بلدية تل أبيب، اليوم الجمعة، عن موافقته على طلب السفارة الأوكرانية لدى إسرائيل، ومنظمة «أصدقاء أوكرانيا» في إسرائيل، لبث خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكنيست الإسرائيلي، في ميدان «حبيمه».

ومن المقرر إذاعة خطاب الرئيس الأوكراني عبر البث المباشر خلال عرضه في الكنيست، الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

و دعا ميكي ليفي، رئيس الكنيست الإسرائيلي، في وقت سابق، الأعضاء، رسميًا، إلى حضور خطاب الرئيس الأوكراني.

وسيركز خطاب الرئيس الأوكراني على الحديث عن العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد كييف، ومطالبته بتقديم الدعم لبلاده.