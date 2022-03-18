الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل: بث خطاب الرئيس الأوكرانى أمام الكنيست فى أحد ميادين تل أبيب

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني أمام الكنيست

أعلن رون حولداي، رئيس بلدية تل أبيب، اليوم الجمعة، عن موافقته على طلب السفارة الأوكرانية لدى إسرائيل، ومنظمة «أصدقاء أوكرانيا» في إسرائيل، لبث خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكنيست الإسرائيلي، في ميدان «حبيمه».

ومن المقرر إذاعة خطاب الرئيس الأوكراني عبر البث المباشر خلال عرضه في الكنيست، الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

و دعا ميكي ليفي، رئيس الكنيست الإسرائيلي، في وقت سابق، الأعضاء، رسميًا، إلى حضور خطاب الرئيس الأوكراني.

وسيركز خطاب الرئيس الأوكراني على الحديث عن العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد كييف، ومطالبته بتقديم الدعم لبلاده.

الرئيس الأوكراني إسرائيل روسيا تل أبيب خطاب الكنيسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلى والمريخ السودانى اليوم

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

نشرة الحوادث.. ضبط سلع غذائية و100 طن أسمنت بعد حجبها عن الأسواق

التطبيق غدًا.. أسعار الأنابيب الجديدة 2022

«ارتفاع مؤقت».. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار حتى 22 مارس

إغلاق طريق «الإسكندرية الصحراوي».. اعرف التحويلات المرورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

ماجد حبته

مارى أنطوانيت ونقيب الفلاحين!

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطالب أمريكا بعدم رفع الحرس الثورى الإيرانى قوائم الإرهاب

إسرائيل: بث خطاب الرئيس الأوكرانى أمام الكنيست فى أحد ميادين تل أبيب

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه التهويدية ضد مدينة القدس