الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7 طن مكرونة وسكر حر أعلى من أسعارها الرسمية بالشرقية

مكرونة
مكرونة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط (7 طن "مكرونة - سكر حر" لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة) بحوزة (المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية محافظة الشرقية النيابة العامة اجهزة الامن السلع الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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