الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الروسي يتهم أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب

بوتين
بوتين

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، القوات الأوكرانية بارتكاب جرائم حرب، مؤكدًا أن كييف تعرقل المحادثات مع موسكو.
وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين)، في بيان، أن الرئيس بوتين لفت، أثناء الاتصال، إلى قصف القوات الأوكرانية أحياء سكنية في مدينتي دونيتسك وماكييفكا، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، محملا الغرب المسؤولية عن تجاهل جرائم الحرب هذه.
وأوضح الرئيس الروسي، بحسب البيان، أن القوات الروسية تفعل كل ما بوسعها من أجل إنقاذ حياة المدنيين من خلال فتح ممرات آمنة لخروج المواطنين من المدن الموجودة ضمن منطقة القتال، مشيرًا إلى إجلاء حوالي 43 ألف شخص من مدينة ماريوبول الأوكرانية المطلة على بحر آزوف خلال عملية إنسانية أمس الخميس.
وأضاف البيان، أن بوتين أطلع شولتس أيضا على تقييماته للمحادثات الافتراضية المتواصلة بين الوفدين الروسي والأوكراني، مع التأكيد على أن نظام كييف يحاول بكافة الأساليب عرقلة العملية التفاوضية من خلال طرح اقتراحات غير واقعية جديدة، مشددًا على أن الجانب الروسي مستعد لمواصلة البحث عن حلول ضمن إطار نهجه المبدئي المعروف جيدا.

فلاديمير بوتين موسكو أولاف شولتس القوات الأوكرانية الرئيس الروسي

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