رئيس كازاخستان يُعلن حزمة إصلاحات سياسية لدعم التحول بالبلاد

أعلن رئيس كازاخستان جومارت توكاييف عن حزمة من الإصلاحات والمبادرات السياسية بعيدة المدى، بهدف دعم التحول في البلاد، موضحًا أن "الأمة تتطلب إصلاحات أساسية لتلافي الركود".

واقترح الرئيس توكاييف - في خطاب بعنوان "كازاخستان الجديدة: مسار التجديد والتحديث" وزعته سفارة كازاخستان بالقاهرة اليوم الجمعة ، التحول من نظام انتخابي كامل النسبي إلى نظام مختلط نسبي ونظام الأغلبية؛ حيث سيتم انتخاب 30% من نواب البرلمان من خلال نظام الأغلبية، كمرشحين بصفتهم الشخصية وليس كجزء من قائمة حزبية.

كما اقترح تشريعا يلزم الرئيس بإنهاء العضوية لأي شخص في حزبه السياسي خلال فترة ولايته؛ بهدف دعم المنافسة السياسية وتوفير فرص متساوية لتطور جميع الأحزاب، فضلا عن فرض حظر على أقارب الرئيس من التعيين في مناصب كبار موظفي الخدمة المدنية والمديرين في القطاع شبه العام.

وقال: "إنه سيتم خفض حصة التعيينات الرئاسية في مجلس الشيوخ من 15 إلى 10 أعضاء؛ بهدف إعطاء صوت أكبر للفئات الاجتماعية ذات التمثيل المنخفض في البرلمان، فضلا عن الاقتراح الخاص بتبسيط إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية بشكل كبير".