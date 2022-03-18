الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس كازاخستان يُعلن حزمة إصلاحات سياسية لدعم التحول بالبلاد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 أعلن رئيس كازاخستان جومارت توكاييف عن حزمة من الإصلاحات والمبادرات السياسية بعيدة المدى، بهدف دعم التحول في البلاد، موضحًا أن "الأمة تتطلب إصلاحات أساسية لتلافي الركود".
واقترح الرئيس توكاييف - في خطاب بعنوان "كازاخستان الجديدة: مسار التجديد والتحديث" وزعته سفارة كازاخستان بالقاهرة اليوم الجمعة ، التحول من نظام انتخابي كامل النسبي إلى نظام مختلط نسبي ونظام الأغلبية؛ حيث سيتم انتخاب 30% من نواب البرلمان من خلال نظام الأغلبية، كمرشحين بصفتهم الشخصية وليس كجزء من قائمة حزبية.
كما اقترح تشريعا يلزم الرئيس بإنهاء العضوية لأي شخص في حزبه السياسي خلال فترة ولايته؛ بهدف دعم المنافسة السياسية وتوفير فرص متساوية لتطور جميع الأحزاب، فضلا عن فرض حظر على أقارب الرئيس من التعيين في مناصب كبار موظفي الخدمة المدنية والمديرين في القطاع شبه العام.
وقال: "إنه سيتم خفض حصة التعيينات الرئاسية في مجلس الشيوخ من 15 إلى 10 أعضاء؛ بهدف إعطاء صوت أكبر للفئات الاجتماعية ذات التمثيل المنخفض في البرلمان، فضلا عن الاقتراح الخاص بتبسيط إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية بشكل كبير".

 

جديدة مبادرات شخص مجلس الشيوخ التعيينات اصلاحات الجديدة السياسي دعم التحول

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

«ارتفاع مؤقت».. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار حتى 22 مارس

إغلاق طريق «الإسكندرية الصحراوي».. اعرف التحويلات المرورية

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

التطبيق غدًا.. أسعار الأنابيب الجديدة 2022

معهد جوته يحتفل بتكريم أول دفعة من أعضاء هيئة تدريس اللغة الألمانية

«الدفاع الروسية»: تدمير 183 طائرة بدون طيار و1406 دبابات أوكرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

ماجد حبته

مارى أنطوانيت ونقيب الفلاحين!

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه التهويدية ضد مدينة القدس

إسرائيلى يجتاز الحدود نحو الأردن.. ومفاوضات للإفراج عنه

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة