الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمناسبة العيد القومي.. محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

القاضي يضع الزهور
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة

وضع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، وذلك احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق اليوم، الجمعة 18 مارس.

رافق المحافظ، الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب  محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية، ووكلاء الوزارة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي. 

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القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة

و قدم محافظ المنيا أصدق التهاني القلبية لأهالي المنيا، بمناسبة مرور 103 أعوام علي العيد القومي للمحافظة، داعيا المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان على كافة ربوع مصر، كما وجه المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءً له.

ووجه المحافظ الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاهتمامه بمحافظات الصعيد وخاصة محافظة المنيا، حيث تشهد المحافظة حاليا طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية الكبرى على أرض المحافظة.

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القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة

وأكد المحافظ أنه في هذا اليوم الخالد في تاريخ المحافظة، شارك أبناء محافظة المنيا البواسل في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول ، حيث قدم أهالي المحافظة وخاصة مركزي دير مواس وملوي أرواحهم فداءا لعزة وكرامة الوطن، موضحا أننا نستلهم ممن سبقونا من أبناء الوطن روح الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا الغالي ضمن جهود القيادة السياسية لإحداث تنمية شاملة في كافة ربوع الوطن .

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القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة

وطالب المحافظ المواطنين بالإخلاص والتفاني في العمل للتنمية من أجل رفعة الوطن، مؤكدا أن مصر في أشد الاحتياج لإخلاص أبنائها وجديتهم في العمل.

القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
القاضي يضع الزهور علي النصب التذكاري في العيد القوميللمحافظة
Screenshot_2
Screenshot_2
Screenshot_1
Screenshot_1
DJI_0002.MOV.00_00_04_33.Still001
DJI_0002.MOV.00_00_04_33.Still001
محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور النصب التذكاري العيد القومي 103 للمحافظة اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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