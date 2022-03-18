الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا

الفنية العسكرية توقع
الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا

وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا بحضور مدير الكلية الفنية العسكرية وعدد من أعضاء هيئة التدريس رئيس جامعة طنطا وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية.

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الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا 

واشتمل البروتوكول على التعاون للاستفادة من إمكانيات الطرفين لتنفيذ بحوث تطبيقية لدعم نقل وتسويق التكنولوجيات والاشتراك فى المؤتمرات العلمية وورش العمل وتنفيذ المشروعات البحثية التطبيقية وبحوث التكنولوجيا وكذلك مشاريع التخرج للطلبة والدراسات العليا.

جريدة الدستور
الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا 

ويهدف البروتكول إلى تحقيق التعاون العلمى والبحثى فيما بينهما وتبادل الخبرات والإمكانيات العلمية والمعملية والتعليمية فى المجالات الهندسية المختلفة وتبادل حضور الدورات التدريبية القصيرة.

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الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا 

 وتعتبر الكلية الفنية العسكرية أحد أهم الصروح العلمية العريقة بالقوات المسلحة والمنوطة بالعمل على تخريج وتأهيل ضباط مهندسين للعمل فى أجهزتها المختلفة، كما أن جامعة طنطا تعتبر من الجامعات الحكومية المتميزة والتي تسعى دائماً أن تكون رائدة في مجالات التعليم والبحث العلمي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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