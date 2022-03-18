الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الوطنية للمشروعات الإنتاجية» بسيوة تستقبل وفدا من جمعية إحياء التراث

جريدة الدستور

استقبلت مصانع الشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية (صافى) بسيوة، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وفداً من جمعية إحياء التراث المصري، استمراراً لدور القوات المسلحة الرائد فى المجال المجتمعى  وتحقيقاً لمسؤولياتها الاجتماعية.

وأعرب الدكتور هشام الشاذلي، رئيس جمعية إحياء التراث المصري، عن فخره بما شاهده بالمصانع من خطوط إنتاج تتواكب مع أحدث التكنولوجيا العالمية فى مجالات عمل الشركة، مثمناً الدور الذي تقوم به الشركة فى خلق تجمعات تنموية جديدة بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل للشباب.

وأبدى أعضاء جمعية إحياء التراث المصري سعادتهم بما شاهدوه بمصانع الشركة من حيث القدرة الإنتاجية العالية وجودة المنتجات، مؤكدين أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وكذلك مساهمتها فى التنمية الشاملة للدولة، كما أكدوا على الدور الوطنى المشرف لأهالي واحة سيوة وتعاونهم مع القوات المسلحة في تنفيذ خطط التنمية باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي. 

وشملت الجولة التفقدية عرضا تقديميا عن الشركة وإسهاماتها المختلفة، ومعرضاً لمنتجات الشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية (صافي) وجولة بخطوط الإنتاج والتغليف والتعبئة.

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