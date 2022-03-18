الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات البحرية تنظم ندوة للتوعية بمرض قصور عضلة القلب

القوات البحرية
القوات البحرية

نظمت القوات البحرية، بالتعاون مع المؤسسة العلمية للقلب والشرايين، ندوة للتوعية بمرض قصور عضلة القلب؛ لرفع مستوى الوعي لدى رجال القوات البحرية وتثقيفهم بطبيعة المرض وطرق التعايش معه، بحضور اللواء بحرى أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، وعدد من قادة القوات البحرية، ونخبة من كبار أساتذة أمراض القلب، منهم الأستاذ الدكتور محمد صبحي، والأستاذ الدكتور محمود حسنين، والأستاذ الدكتور عمرو زكي، والأستاذ الدكتور محمد صدقة.

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وجرى مناقشة العديد من الموضوعات خلال وقائع الندوة، منها أسباب أمراض القلب والأوعية الدموية وأعراض النوبة القلبية، والعوامل والأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بقصور عضلة القلب وأمراض الذبحة الصدرية وضغط الدم، وعرض النصائح العلمية للوقاية من هذه الأمراض.

جدير بالذكر، أن أكثر من (200) ألف شخص يقضون نحبهم سنوياً نتيجة للإصابة بهبوض عضلة القلب، والذى تعانى منه بعض الدول بسبب سوء الأحوال الطبية، وكذلك نقص الثقافة لدى المريض باتباع العادات الصحية السليمة، والذى دفع منظمة القلب الأوروبية منذ عام 2010 إلى تخصيص أيام من شهر مايو للتوعية بالمرض.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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