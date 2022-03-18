«صناعة الحبوب»: تحديد سعر رغيف الخبز السياحي سيحد من التلاعب

أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين، أن تحديد سعر رغيف الخبز السياحي جاء انتصارا لصالح المواطن وسيحد من التلاعب أو زيادة الأسعار غير المبررة.

وقال «حسانين» إن الرئيس عبد الفتاح السيسي فوض مجلس الوزراء وزارة التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر‪.

من جانبه، قال عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مخزون القمح يكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة ومن المتوقع حصول الحكومة على 6 ملايين طن قمح محلي من المزارعين خلال الموسم الذي سيبدأ في أبريل المقبل.

ولفت إلى أن صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل بقيمة 65 جنيها، سيجعل المزارعين يقبلوا على توريد القمح المحلى للجهات التابعة لوزارة التموين مما سيعزز الاحتياطي الاستراتيجي لفترات طويلة، بالتزامن مع نجاح وزارة التموين في توفير كافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان» بأسعار مخفضة تصل لـ 30%.

وأضاف أن الطاقة التخزينية للأقماح لدى وزارة التموين زادت بشكل كبير نتيجة توسع الوزارة في إنشاء العديد من الصوامع، حتى بلغت السعة التخزينية للأقماح داخل «الصوامع الداخلية، الهناجر، البناكر، الشون المطورة، الصوامع المؤجرة، مراكز التجميع، الشون الإسمنتية» إلى أكثر من 5.4 مليون طن.