فادية عبدالغني مفاجأة رمضان في «دايما عامر» و«فاتن أمل حربي»

تكثف الفنانة فادية عبدالغني ساعات التصوير يوميًا للانتهاء من المسلسلين المنتظر عرضهما في شهر رمضان المقبل، بعدما وقعت على عمل بجانب مصطفى شعبان والآخر بجانب نيللي كريم.

وتنتهي فادية عبدالغني -قريبًا- من تصوير مسلسل "دايمًا عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان، وهو إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والباتروس، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: لبلبة، ميرنا نورالدين، عمرو عبدالجليل، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، محمد محمود، أحمد الشامي، سما إبراهيم، أمل رزق، وتأليف أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدى الهواري.

ويناقش صناع المسلسل مشاكل التعليم في مصر، خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لوضع حلولًا لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب، والمسلسل يعد هو الأول عن طريقة الكتابة التفاعلية؛ من خلال مجموعة من المواقف ذكرها أولياء الأمور والطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ كما يسلط المسلسل الضوء على الأماكن المميزة التي تثبت جمال الأماكن السياحية في مصر، وخاصة مجموعة من المشاهد في محافظتي أسوان والأقصر والقاهرة وعدد من الأماكن السياحية.

وعلى نفس المنوال، تصور فادية عبدالغني دورها أمام نيللي كريم في مسلسل "فاتن أمل حربي"، والمنتظر أن يكون من الأعمال المميزة خلال أيام الشهر الكريم.

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل «فاتن أمل حربي» يشارك في بطولته بجانب النجمة نيللي كريم كل من الفنان شريف سلامة، والفنانة القديرة هالة صدقي، والفنان خالد سرحان، والفنان محمد ثروت، والفنانة فادية عبدالغنى، والفنانة جيلان علاء، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل.