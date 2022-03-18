أسهم أوروبا تحقق أفضل أداء منذ نوفمبر 2020

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم، لتعزز مكاسبها القوية التي سجلتها هذا الأسبوع مع تركيز المستثمرين على محادثات السلام الروسية الأوكرانية التي لم تحقق أي تقدم حتى الآن على ما يبدو.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر 2020.

كانت مكاسب أسهم شركات التجزئة الأكبر، حيث ارتفعت واحدا بالمئة، بينما زادت أسهم شركات النفط 0.5 % مع تجاوز أسعار النفط 107 دولارات للبرميل.

ومن المتوقع أن يوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرا لبكين بأنها ستدفع الثمن إذا ساندت جهود روسيا الحربية، وذلك عندما يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ في اتصال هاتفي الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

وزاد سهم فودافون البريطانية 1.3 % بعدما ذكرت رويترز أن صناديق عالمية للبنية التحتية فاتحت شركة الاتصالات العملاقة لاستثمار 16 مليار دولار في وحدتها فانتاج تاورز.

وارتفع سهم فونوفيا العقارية الألمانية 1.1 % بعدما قالت إنها في سبيلها لتحقيق "نمو قوي" بعد عام قياسي وبعد الاستحواذ على منافستها الأصغر دويتشه وونين.