الطاقة الدولية تدعو لخفض استهلاك النفط فى ظل مخاوف بشأن الإمدادات

حضّت وكالة الطاقة الدولية اليوم، الحكومات على تطبيق إجراءات فورية لخفض الاستهلاك العالمي للنفط في غضون أشهر على وقع المخاوف المرتبطة بالإمدادات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفادت الوكالة أن المقترحات العشرة التي وردت في تقريرها، وتشمل زيادة العمل عن بعد وخفض الحدود القصوى للسرعة، بإمكانها خفض الاستهلاك في الاقتصادات المتقدّمة "بـ2,7 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الأربعة المقبلة".

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في ظل إثارة روسيا للشكوك بشأن تقدم محادثات السلام مع أوكرانيا، وتقييم المستثمرين لتأثيرات الخروج المحتمل للإمدادات الروسية من السوق العالمية.

ففي نيويورك ارتفعت العقود الآجلة للنفط بنحو 7% في حين قال متحدث باسم الكرملين في موسكو، إن أنباء حدوث تقدم كبير في المحادثات بشأن أوكرانيا كانت "خطأ"، لكن المحادثات ستتواصل.

وكانت الحرب الروسية ضد أوكرانيا قد أدت إلى اضطراب حاد في تدفق إمدادات النفط الروسي إلى أسواق العالم، في حين تتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجع إنتاج روسيا، وهي عضو أساسي في تجمع أوبك بلس للدول المنتجة للنفط بنحو الربع خلال أبريل المقبل.

وجرى تداول خام برنت القياسي بنحو 105 دولارات للبرميل، حيث تأرجح سعره في حدود أكثر من 5 دولارات خلال اليوم، وذلك للجلسة السادسة عشر على التوالي.

