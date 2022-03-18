محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع كوبري منقباد العلوي
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، الأعمال الجارية في تنفيذ مشروع كوبري منقباد العلوي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط بطريق (أسيوط - القاهرة) الزراعي والذي يتم تنفيذه بتكلفة إجمالية تقارب 450 مليون جنيه، ضمن المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بالمراكز والأحياء تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030، ورافقه خلال الجولة حسني درويش رئيس مركز أسيوط والمهندسين المقيمين بالمشروع.
واستمع محافظ أسيوط لشرح تفصيلي من المهندس المقيم بالمشروع عن نسب الإنجاز في المشروع، والخطوات التي وصل إليها واطمأن على مراحل التنفيذ واستكمال مطلع ومهبط الكوبري الرئيسي تمهيداً للبدء في تنفيذ سطح الكوبري أعلى الطريق الزراعي واستكمال الأعمال المتبقية أعلى الترعة الابراهيمية لربط الجزء الشرقي بالغربي.
ووجه المحافظ بتكثيف الجهود والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال والحرص على تنفيذها بالجودة والدقة والمواصفات والمعايير المقررة لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري لتسهيل حركة النقل و الانتقال مما تساهم فى جذب استثمارات جديدة بالمحافظة.
و أضاف "سعد" أن الكوبري يتم تنفيذه بإجمالي أطوال 1600متر و عرض 16.7متر أعلى الترعة الابراهيمية و السكة الحديد، موضحاً أهمية الكوبري لما يمثله من نقله نوعية في حركة النقل و المواصلات في المحافظة خاصة بالمدخل الشمالي للمدينة لأنه سيقضي على التكدس والزحام المروري.
كما يساعد على سهولة التنقل و يسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية الذي يحدث على مدار اليوم و يزداد مع اغلاق مزلقان السكة الحديد مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم و تذليل العقبات أمام تنفيذ الأعمال للانتهاء منها في أسرع وقت.