الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع كوبري منقباد العلوي

أعمال تنفيذ مشروع
أعمال تنفيذ مشروع كوبري منقباد العلوي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، الأعمال الجارية في تنفيذ مشروع كوبري منقباد العلوي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط بطريق (أسيوط - القاهرة) الزراعي والذي يتم تنفيذه بتكلفة إجمالية تقارب 450 مليون جنيه، ضمن المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بالمراكز والأحياء تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030، ورافقه  خلال الجولة حسني درويش رئيس مركز أسيوط والمهندسين المقيمين بالمشروع.

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 أعمال تنفيذ مشروع كوبري منقباد العلوي

واستمع محافظ أسيوط لشرح تفصيلي من المهندس المقيم بالمشروع عن نسب الإنجاز في المشروع، والخطوات التي وصل إليها واطمأن على مراحل التنفيذ واستكمال مطلع ومهبط الكوبري الرئيسي تمهيداً للبدء في تنفيذ سطح الكوبري أعلى الطريق الزراعي واستكمال الأعمال المتبقية أعلى الترعة الابراهيمية لربط الجزء الشرقي بالغربي.

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 أعمال تنفيذ مشروع كوبري منقباد العلوي

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال والحرص على تنفيذها بالجودة والدقة والمواصفات والمعايير المقررة لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري لتسهيل حركة النقل و الانتقال مما تساهم فى جذب استثمارات جديدة بالمحافظة.

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 أعمال تنفيذ مشروع كوبري منقباد العلوي


و أضاف "سعد" أن الكوبري يتم تنفيذه بإجمالي أطوال 1600متر و عرض 16.7متر أعلى الترعة الابراهيمية و السكة الحديد، موضحاً أهمية الكوبري لما يمثله من نقله نوعية في حركة النقل و المواصلات في المحافظة خاصة بالمدخل الشمالي للمدينة لأنه سيقضي على التكدس والزحام المروري. 

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 أعمال تنفيذ مشروع كوبري منقباد العلوي

 كما يساعد على سهولة التنقل و يسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية الذي يحدث على مدار اليوم و يزداد مع اغلاق مزلقان السكة الحديد مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم و تذليل العقبات أمام تنفيذ الأعمال للانتهاء منها في أسرع وقت.

أعمال تنفيذ مشروع كوبري منقباد العلوي
أعمال تنفيذ مشروع كوبري منقباد العلوي
أعمال تنفيذ مشروع كوبري منقباد العلوي
أعمال تنفيذ مشروع كوبري منقباد العلوي
أعمال تنفيذ مشروع كوبري منقباد العلوي
أعمال تنفيذ مشروع كوبري منقباد العلوي
اسيوط الطريق الزراعي محافظة مشروعات محافظ أسيوط والمواصلات الطرق والكباري المشروعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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