الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مالك مخبز لاستيلائه على 4 أطنان دقيق مدعم لبيعه بالسوق السوداء

دقيق
دقيق

أمرت جهات التحقيق بحبس مالك مخبز سياحي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إخفاء سلعة مدعمة بهدف بيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام مالك مخبز سياحي بتجميع وحيازة كمية كبيرة من الدقيق الأبيض مجهولة المصدر بقصد احتكارها وبيعها بالسوق السوداء، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة المخبز ضبط مالكه وعثر بداخله على 4 أطنان دقيق فاخر دون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول – 750 رغيف خبز لعرضه للبيع بدون الإعلان عن الأسعار بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول.

جهات التحقيق مالك مخبز سياحي 4 أيام إخفاء سلعة مدعمة السوق السوداء مباحث التموين امن القاهرة

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وائل لطفي

البابا المصرى

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