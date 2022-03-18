الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«شباب القادة» تطلق المسابقة النهائية لبرنامج «Leaders league»

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

أعلنت مؤسسة شباب القادة اطلاق المسابقة النهائية لبرنامج "Leaders league" للعام الثالث على التوالي يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 21 و22 مارس 2022 الجاري، بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الدولة للهجرة، وزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة.

ويشارك في حضور الحفل كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والإعلام.

وكشفت مؤسسة شباب القادة، أنه بعد نجاح البرنامج في العامين السابقين 2020 و2021 حيث شارك أكثر من 500 نشاط طلابي من 50 جامعة على مستوى الجمهورية من 18 محافظة مختلفة، وجوائز مادية بمجموع 750 ألف جنيها، تعود المنصة بنسختها الثالثة، ويتنافس الـ100 نشاط طلابي في 6 مجالات مختلفة وهم، التكنولوجيا والابتكار، التصنيع والإنتاج، التنمية البشرية، الطب والصحة العامة، نماذج المحاكاة، البيئة.

وقال النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المسابقة تقام سنويا وتوليها مؤسسة شباب القادة اهتماما كبيرا.  

وأضاف المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة إن الأنشطة الطلابية تعمل على تقليل الفجوة بين الحياة الجامعية والعملية، وتطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، كما يسعدنا أن تعمل المؤسسة في عام مؤسسات المجتمع المدني على دعم الأنشطة الطلابية التي تعمل على مشروعات في مجالات مختلفة جميعها تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومع رؤية مصر 2030".

وأضاف فتحي أن المنصة تعمل على دعم الأنشطة الطلابية وذلك من خلال تقديم الدعم المادي لأفضل الأنشطة الطلابية، والعمل كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والأنشطة الطلابية، وإلقاء الضوء على مجهودات ونجاحات الأنشطة الطلابية وذلك لضمان استمرارية الأنشطة الطلابية ومشروعاتهم لما يقدمونه للطلاب والمجتمع المصري.

كما صرح الدكتور أحمد حسام مدير البرنامج، أن البرنامج يعمل على مدار العام الدراسي مع طلاب الأنشطة المختلفة من خلال تقديم تدريبات وجلسات توجيه مختلفة، حيث قدمنا ما يزيد عن 552 ساعة للأنشطة المختلفة، كما قدمنا جلسات توجيه للأنشطة المشاركة في المسابقة النهائية لمساعدتهم على الاستعداد لها.

الجدير بالذكر أن مؤسســـة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح تعمل على البحـث عن قــادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية والسياسية والإدارية، وذلك من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية بتنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليًا.

وزارة الصحة التكنولوجيا وزارة التعليم التنمية البشرية المجتمع المدنى رؤية مصر 2030 رئيسة المجلس القومى للمرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

التطبيق غدًا.. أسعار الأنابيب الجديدة 2022

أول فيديو من موقع العثور على جثمان طالبة كفرالشيخ المقتولة

حبس 27 عاطلًا بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية فى القليوبية

بريطانيا: خسائر لا تقل عن 70 مليار إسترلينى حال حظر الغاز من روسيا

«شكري» يبحث مع نظيرته الإندونيسية تعزيز العلاقات الثنائية وأبرز القضايا الدولية والإقليمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

ماجد حبته

مارى أنطوانيت ونقيب الفلاحين!

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه التهويدية ضد مدينة القدس

إسرائيلى يجتاز الحدود نحو الأردن.. ومفاوضات للإفراج عنه

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة