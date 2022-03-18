«شباب القادة» تطلق المسابقة النهائية لبرنامج «Leaders league»

أعلنت مؤسسة شباب القادة اطلاق المسابقة النهائية لبرنامج "Leaders league" للعام الثالث على التوالي يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 21 و22 مارس 2022 الجاري، بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الدولة للهجرة، وزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة.

ويشارك في حضور الحفل كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والإعلام.



وكشفت مؤسسة شباب القادة، أنه بعد نجاح البرنامج في العامين السابقين 2020 و2021 حيث شارك أكثر من 500 نشاط طلابي من 50 جامعة على مستوى الجمهورية من 18 محافظة مختلفة، وجوائز مادية بمجموع 750 ألف جنيها، تعود المنصة بنسختها الثالثة، ويتنافس الـ100 نشاط طلابي في 6 مجالات مختلفة وهم، التكنولوجيا والابتكار، التصنيع والإنتاج، التنمية البشرية، الطب والصحة العامة، نماذج المحاكاة، البيئة.



وقال النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المسابقة تقام سنويا وتوليها مؤسسة شباب القادة اهتماما كبيرا.

وأضاف المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة إن الأنشطة الطلابية تعمل على تقليل الفجوة بين الحياة الجامعية والعملية، وتطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، كما يسعدنا أن تعمل المؤسسة في عام مؤسسات المجتمع المدني على دعم الأنشطة الطلابية التي تعمل على مشروعات في مجالات مختلفة جميعها تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومع رؤية مصر 2030".



وأضاف فتحي أن المنصة تعمل على دعم الأنشطة الطلابية وذلك من خلال تقديم الدعم المادي لأفضل الأنشطة الطلابية، والعمل كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والأنشطة الطلابية، وإلقاء الضوء على مجهودات ونجاحات الأنشطة الطلابية وذلك لضمان استمرارية الأنشطة الطلابية ومشروعاتهم لما يقدمونه للطلاب والمجتمع المصري.



كما صرح الدكتور أحمد حسام مدير البرنامج، أن البرنامج يعمل على مدار العام الدراسي مع طلاب الأنشطة المختلفة من خلال تقديم تدريبات وجلسات توجيه مختلفة، حيث قدمنا ما يزيد عن 552 ساعة للأنشطة المختلفة، كما قدمنا جلسات توجيه للأنشطة المشاركة في المسابقة النهائية لمساعدتهم على الاستعداد لها.



الجدير بالذكر أن مؤسســـة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح تعمل على البحـث عن قــادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية والسياسية والإدارية، وذلك من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية بتنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليًا.