حبس كهربائي «مزق صديقه» في حلوان 4 أيام

قررت نيابة حلوان الجزئية حبس كهربائي سيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى حل لغز العثور أشلاء آدمية ملقاة بأماكن متفرقة بمدينة حلوان، وتبين أن الأشلاء لعامل، قتله صديقه بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

وأضافت التحريات أن المتهم استدرج المجني عليه لمنزله وفور دخوله الشقة غافلة وقام بخنقه بحزام حتى فارق الحياة.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم عقب تأكده من وفاة المجني عليه قام بتقطيع جسده لـ10 أجزاء بالساطور ودفن الرأس وصب فوقها أسمنتًا واستغل معرفته بوقوع جريمة مشابهة في ذات التوقيت "جريمة سيدة القليوبية"، ثم قام بإلقاء باقي الأشلاء في أماكن متفرقة بمدينة حلوان لإبعاد أي شبهة جنائية تجاهه.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من قسم شرطة حلوان يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على أشلاء جثة بأماكن متفرقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد هوية الضحية وتبين أنه يدعى "أحمد إبراهيم أحمد"، 45 سنة، عامل بورشة، ومقيم بمدينة 15 مايو، وله محل إقامة آخر بمدينة حلوان.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة المجني عليه للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن كهربائي سيارات "صديق الضحية" وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.