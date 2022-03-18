الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهمين بتكوين عصابة لسرقة المواطنين فى الزيتون

المتهمين
المتهمين

اعترف متهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الهواتف والحقائب بأسلوب "الخطف"، وارتكبا واقعة خطف حقيبة سيدة أثناء سيرها بمنطقة الزيتون، وتم إعداد أكمنة والقبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم)، وأقرت بتضررها من "مجهولين" يستقلان دراجة نارية، دون لوحات، قاما بسرقة هاتفها المحمول حال سيرها بدائرة القسم.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهما شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وسلاح أبيض "مطواة" حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

باستدعاء المجنى عليها، تعرفت على المتهمين، واتهمتهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

متهمان مديرية امن القاهرة رجال المباحث الاجرامي ارتكاب جرائم سرقة الهواتف الحقائب الخطف

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وائل لطفي

البابا المصرى

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