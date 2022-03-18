الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سول وواشنطن تناقشان التعاون في أمن الفضاء والتهديدات الكورية الشمالية

بارك إن-هو
بارك إن-هو

قال مكتب رئيس أركان القوات الجوية الكوري الجنوبي الجنرال "بارك إن-هو"، إنه سيستقبل قائد قيادة الفضاء الأمريكية الجنرال "جيمس ديكنسون" لبحث تطوير كوريا الشمالية للصواريخ بعيدة المدى والقضايا الأمنية الأخرى.
وذكر مكتب "بارك" - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الجمعة - أن المحادثات بين الجانبين ستعقد في المقر العسكري في "جيريونج ديه"، على بعد 160 كيلومترا جنوب سول غدًا السبت، حيث يسعى الحليفان إلى تعزيز الدفاع المشترك في أعقاب سلسلة الإطلاقات الصاروخية لكوريا الشمالية.
ومن المتوقع أن يبحث المسؤولان سبل تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجيشين والتعاون في عمليات أمن الفضاء والدفاع الصاروخي، وفقًا لما ذكرته القوات الجوية الكورية الجنوبية.
وأضافت أن الجانبين سيناقشان أيضا سبل تطوير قدرات الحلفاء على رصد وتعقب الصواريخ المعادية.

رئيس أركان القوات الجوية الكوري الجنوبي كوريا القضايا الأمنية الأنباء الكورية كوريا الشمالية

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