إغلاق طريق «الإسكندرية الصحراوي».. اعرف التحويلات المرورية

أغلقت إدارة المرور في السادسة صباحاً طريق مصر- إسكندرية الصحراوي كلياً في الاتجاه (القادم من أسفل الطريق الدائري إلى ميدان الرماية)، ويستمر هذا الإغلاق حتى 30 يوليو المقبل، لتنفيذ أعمال محطة مترو المتحف الكبير، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

يأتي الإغلاق فى إطار الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم (المرحلة الثانية) من موقع الأعمال الإنشائية لمحطة مترو أنفاق "المتحف الكبير" بطريق إسكندرية الصحراوي في المنطقة المواجهة للمتحف المصري الكبير، ضمن مشروع محطات مترو أنفاق الخط الرابع، بعد تسليم المرحلة الأولى لمواقع محطات مترو الأنفاق (حدائق الأشجار – حدائق الأهرام – النصر – المتحف الكبير– ميدان الرماية – الأهرام – المريوطية - العريش – المطبعة – الطالبية – مدكور)، وطلبت الهيئة القومية للأنفاق وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع باستلام المرحلة الثانية بموقع أعمال محطة المتحف الكبير بطريق إسكندرية الصحراوي بطول ما يقرب من 380 متراً، وبعرض ما يقرب من 18 متراً.

الأمر يستلزم إغلاق كلي لطريق إسكندرية الصحراوي في الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى اتجاه ميدان الرماية، تحديداً بدءا من المنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير، (بعد منزل الطريق الدائرى المؤدى لميدان الرماية بمسافة 150 م) حتى المنطقة المواجهة لفندق (شتايجن برجر) من الساعة 6 صباح اليوم الجمعة، وحتى صباح السبت الموافق 30 / 7 /2022.

وأجرت إدارة المرور تحويلات من أبرزها:

أولا: المركبات القادمة عبر طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى من مناطق ( الواحة – نيو جيزة ) وترغب بالسير فى اتجاه ( ميدان الرماية – طريق الفيوم – شارع الأهرام – شارع الملك فيصل ) تصعد أعلى الطريق الدائرى فى الاتجاه المؤدى إلى منطقة المنصورية ثم تنزل من منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى طريق المنصورية وتواصل السير حتى منطقة كفرة نصار.

من منطقة كفرة نصار:

-المركبات التى ترغب فى السير باتجاه شارع الملك فيصل تصعد كوبرى كفرة نصار المستحدث وتواصل السير حتى أسفل كوبرى مشعل المستحدث ثم الدوران والعودة باتجاه شارع الملك فيصل.

- المركبات التى ترغب فى السير باتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم تسير بمسطح كوبرى كفرة نصار المستحدث ثم تسير يميناً من أسفل الكوبرى باتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم وشارع الأهرام.

ثانياً : حركة المركبات القادمة من الطريق الدائرى عن طريق المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية وترغب فى السير باتجاه طريق الفيوم وشارع الأهرام تتبع المسار الآتي:

السير مسافة 150 مترا بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى ثم الدوران والعودة عبر فتحة دوران تم استحداثها بالمنطقة المواجهة للمتحف المصري الكبير، ثم الدوران والعودة بطريق إسكندرية الصحراوى مرة أخرى ثم السير يميناً باتجاه أسفل الطريق الدائرى ( منطقة غطاطى )، واستكمال السير حتى تقاطعه مع طريق المنصورية ثم السير يميناً "إجباري" بطريق المنصورية المستحدث وصولاً لمنطقة كفرة نصار والدخول يميناً باتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية ونشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية بمحيط الأعمال ومناطق التحويلات.