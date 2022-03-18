«الصحة العالمية»: تحققنا من 43 هجومًا على منشآت رعاية صحية في أوكرانيا

قال مديرعام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن المنظمة تحققت من 43 هجومًا على منشآت رعاية صحية في أوكرانيا، أسفرت عن مقتل 12 شخصًا وإصابة العشرات بالعاملين في مجال الصحة.

وأكد مديرعام منظمة الصحة العالمية وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه في أي نزاع تعتبر الهجمات على القطاع الصحي في أوكرانيا انتهاك للقانون الإنساني الدولي، دون أن يحدد المسؤول عن الهجمات.

يذكر أن قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية قد ذكرت، اليوم الجمعة، أنه تم سماع دوي 3 انفجارات على الأقل في مدينة "لافيف" الأوكرانية.

وأضافت القناة أن هناك تقارير تفيد بأنه تم استهداف المطار بالمدينة، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.