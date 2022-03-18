الكرملين: المباحثات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة ومستعدون للتفاوض

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتيري بيسكوف، أن المباحثات بين موسكو وكييف مستمرة عبر الفيديو، مشيرًا إلى أن التواصل بين روسيا وأوكرانيا سينهي ما يحدث في كييف بشكل أسرع.

ولفت بيسكوف - في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية- إلى أن روسيا تبذل جهودًا كبيرة وهي مستعدة للتفاوض بشأن التسوية في أوكرانيا.

من جانبها، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن المفاوضات الروسية الأوكرانية تتضمن بحث مسائل عسكرية وإنسانية وسياسية.