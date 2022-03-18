الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: المباحثات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة ومستعدون للتفاوض

بيسكوف
بيسكوف

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتيري بيسكوف، أن المباحثات بين موسكو وكييف مستمرة عبر الفيديو، مشيرًا إلى أن التواصل بين روسيا وأوكرانيا سينهي ما يحدث في كييف بشكل أسرع.

ولفت بيسكوف - في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية- إلى أن روسيا تبذل جهودًا كبيرة وهي مستعدة للتفاوض بشأن التسوية في أوكرانيا.

من جانبها، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن المفاوضات الروسية الأوكرانية تتضمن بحث مسائل عسكرية وإنسانية وسياسية.

الرئاسة الروسية بيسكوف أوكرانيا موسكو كييف

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