الأرز بـ8 جنيهات واللحم بـ120.. إقبال على معرض أهلا رمضان ببني سويف (فيديو)

شهد معرض أهلاً رمضان بمحافظة بني سويف للسلع الغذائية والاستهلاكية، إقبالا كبيرا، من قبل المواطنين بعد دقائق من افتتاحه بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وتوافد المواطنون عليه لشراء المنتجات وكافة السلع الغذائية واللحوم والتى يحتاجها المواطنون يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، وتصل التخفيضات في بعض السلع من 20 إلى 30% عن أسعار مثيلاتها في السوق.

وتجولت "الدستور" خلال بث مباشر داخل المعرض، والذي شمل كافة السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الفضيل من اللحوم والدواجن وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق، وبلغ سعر كيلو الأرز 8 جنيهات، وكرتونة البيض 53 جنيها، وكيلو اللحمة البلدية 120 جنيه وغيرها من السلع الأخرى، وشمل المعرض ملابس وبعض الإكسسوارات والمفروشات، والمخللات وكافة السلع التى تحتاجها كل الأسر، بمشاركة عدد من الشركات الكبرى والتجار.

وعبر المواطنون عن شكرهم وسعادتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إقامة تلك المعارض بالأسعار المخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق وجهود الدولة في مواجهة موجة غلاء الأسعار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مع قرب حلول شهر رمضان، خاصة وأن المعرض يشمل كافة السلع وبجودة عالية، وبأسعار مناسبة، وأن المعرض منظم بطريقة مميزة.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، توفير التيسيرات اللازمة لتفادي الزحام في ظل الإقبال المتوقع على تلك المعارض مع التأكيد على حسن التعامل مع المترددين على المعارض، والحفاظ فضلا عن مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالإرشادات التوعية التي أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة بجانب تكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية والتفتيشية، للتأكد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات والالتزام بالأسعار المعلن عنها والتي تم الاتفاق عليها.