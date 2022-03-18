«أخبار فاتتك».. إصابات كورونا تتجاوز 463 مليونًا والسفير البريطانى يدعو مواطنيه لزيارة مصر

عدة أحداث هامة وقعت على مدار الساعات الماضية على المستويين المحلي والدولي، ما جعل المواطنون يراقبونها عن كثب ويتابعون أبرز المستجدات على الساحة باستمرار، وترصد "الدستور" أبرز ما حدث على مدار الساعات الماضية.



- إصابات كورونا العالمية تتجاوز 463.62 مليون حالة



أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 463.62 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و446 ألفا و835 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 971860 79704707

الهند 516132 43001477

البرازيل 655940 29478039

فرنسا 140613 23578833

المملكة المتحدة 163386 20001627

ألمانيا 126465 18072492

روسيا 746905 17484257

تركيا 96774 14604389

إيطاليا 157442 13645834

إسبانيا 101416 11260040



- السفير البريطانى يدعو مواطنيه لزيارة مصر بعد رفع الإجراءات الاحترازية

غرد جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" داعيا مواطنيه لزيارة مصر بعد رفع الإجراءات الاحترازية.

وقال السفير البريطاني في القاهرة، "بشرى سارة للسائحين البريطانيين، لقد قمنا بتغيير إرشادات السفر الخاصة بنا بحيث لا ننصح بعد الآن بعدم السفر إلا للضرورة إلى الجزء الجنوبي من جنوب سيناء والفيوم".

وأضاف: "أصبح الأمر الآن أسهل من أي وقت مضى بالنسبة لمئات الآلاف من البريطانيين الذين يزورون مصر سنوياً لمشاهدة المزيد من هذا البلد المذهل".

وكانت حكومة المملكة المتحدة قد ألغت جميع قيود السفر للقادمين إلى المملكة المتحدة، بالنسبة لإجراءات فيروس كورونا، من إجراء اختبار فيروس كورونا، وتحديد موقع القادمين الى المملكة المتحدة، الأمر سيعزز من الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة الوافدة من السوق الإنجليزي.

وفى ذات السياق أعلنت الهيئة المصرية للتنشيط السياحى، عن أن معهد روبرت كوخ للصحة العامة بألمانيا، قد ألغى قائمة الدول العالية الخطورة التى أصدرتها الدولة ضمن تداعيات مواجهة فيروس كورونا والتى كانت من بين هذه الدول مصر.

وتعتبر ألمانيا وإنجلترا من أول 10 دول مصدرة للحركة السياحية إلى مصر، وتسعى وزارة السياحة والآثار حاليا لزيادة الحركة السياحية من السوقين الإنجليزية والألمانية.

ومن المقرر أن تقوم هيئة تنشيط السياحة بدعوة عدد من المؤثرين بالسوق الإنجليزية للقيام برحلات تعريفية إلى البحر الأحمر، للتعرف على الإجراءات الاحترازية المقامة بالمنشأت الفندقية والسياحية لنقلها إلى متابعيهم من رواد التواصل الاجتماعي، وجذب السائحين الإنجليز للقيام برحلاتهم إلى البحر الأحمر، كما تعمل الوزارة والهيئة حاليا على تنشيط الحركة السياحية من كافة الأسواق لتعويض غياب السوقين الأوكرانية والروسية.



- الصحة تطلق اليوم قافلتين طبيتين

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل الشرقية والبحر الأحمر.

- الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا اليوم



تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 21 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، وذلك في 15 محافظة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 701 مسجد، منها 591 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 110 مساجد صيانة وترميمًا .