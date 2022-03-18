سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الجمعة 18-3-2022

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع استقرارا خلال فترة التعاملات اليوم الجمعة، أول أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة، حيث بلغ 15,72 جنيه، نتيجة لتنفيذ آليات تعزيز أداء السوق المصرفية ومتابعة البنك المركزي المصري لمعدلات الاسعار يومياً وآثار قرارات الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات شاشات تداول العملات استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في جميع فروع البنوك الحكومية والاستثمارية، خاصة مع تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف التى أدت إلى تعزيز الوضع المالى والمصرفي، وتوفير الدولار لكافة العملاء.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري

فى السياق، شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه لستقرارا ملحوظا، اليوم الجمعة، حيث بلغ 15,66 جنيه للشراء، بينما استقر عند 15,76 جنيه للبيع، خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كما أنه فى أكبر البنوك الحكومية، وهو البنك الأهلي المصري، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,65 جنيه للشراء، بينما بلغ 15,76 جنيه للبيع وفقاً لبيانات التداول.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر



كذلك أظهرت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15,66 جنيه للشراء فيما سجل 15,76 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار في بنك القاهرة

وأيضا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما استمرت معدلات استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

بينما شهد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة، تسجيل 15,65 جنيه للشراء ، وبلغ 15,75 جنيه للبيع .



أسعار الدولار في بنك أبو ظبي

وأيضا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي، عند مستوى 15,64 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي نهاية التعاملات، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك بلوم عند 15,64 جنيه بينما البيع عند 15,75 جنيه.