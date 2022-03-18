الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلغاريا تنقل مساعدات إنسانية لأوكرانيا

مساعدات إنسانية لأوكرانيا
مساعدات إنسانية لأوكرانيا

تواصل بلغاريا الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا.


ولا يزال من غير الواضح حتى مساء الخميس ما إذا كانت بلغاريا ترغب أيضا في تسليم منظومات إس300- للدفاع الجوي السوفيتية التي لديها إلى أوكرانيا.


ولم تعلق الحكومة في صوفيا حتى الوقت الراهن قبيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، التي من المقرر لها أن تبدأ اليوم الجمعة.


ووفقا لوسائل إعلام دولية، يمكن أن تحصل بلغاريا على بديل مكافئ من الولايات المتحدة.


ولم يعلق رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف على تقارير وسائل الإعلام.


وقالت نائبة رئيس الوزراء كورنيليا نينوفا إن حزبها الاشتراكي المشارك في الحكم كان ضد نقل الأسلحة والذخيرة من بلغاريا إلى أوكرانيا.


ويحكم بلغاريا تحالف ليبرالي- اشتراكي من أربع أحزاب منذ ديسمبر .2021


وحذرت السفيرة الروسية لدى صوفيا، إليونورا ميتروفانوفا، بلغاريا من تسليم أسلحة إلى أوكرانيا. 

 

وقالت ميتروفانوفا في رسالة فيديو على الفيسبوك "إن تقديم  إمدادات الأسلحة، بما في ذلك تلك التي من أصل سوفيتي، وكذلك الذخيرة إلى القوميين الأوكرانيين" لن يحسن من المحادثات الثنائية.


وفي الوقت نفسه، ذكرت الإذاعة الحكومية في صوفيا يوم الخميس إن أوكرانيا بصدد استلام المزيد من المساعدات الإنسانية من بلغاريا، بما في ذلك الخيام، وأكياس النوم، والأسرة المحمولة، ومولدات الطاقة، وكذلك الأدوية، والكمامات والبدلات الواقية، والمطهرات بقيمة 4ر1 مليون ليف  بلغاري(ما يساوي 775 ألف دولار).

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وائل لطفي

البابا المصرى

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