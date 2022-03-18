27 قتيلًا جراء قصف روسى فى أوكرانيا

ناشد الرئيس الأوكراني زيلينسكي الغربيين مساعدته في "وقف الحرب" على بلاده، في وقت أسفرت ضربات روسية عن 27 قتيلًا على الأقلّ في شمال شرق أوكرانيا، بعد ثلاثة أسابيع على بدء هجوم موسكو التي لا يصدر عنها أي إشارة تهدئة رغم تواصل المفاوضات.



وأفاد دبلوماسيون وكالة فرانس برس الخميس بأن روسيا تراجعت عن طلب تصويت في مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار يتعلق بالحرب في أوكرانيا، بسبب غياب الدعم.



وقال سفير طلب عدم كشف هويته "لقد طلبوا رعاية مشتركة" لنصهم الذي قالوا إنه يركز على القضايا الإنسانية، لكنهم "لم يتلقوا ردا"، ملمحا بذلك إلى أن الصين والهند لم تدعما المبادرة الروسية المثيرة للجدل وأنهما لم تكونا لتصوتا تأييدا لها.



وأكدت روسيا الخميس عزوفها عن طرح مشروع القرار خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن طالبت به الدول الغربية.



وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا "قررنا ألا نطلب طرح مشروع القرار هذا على التصويت".



وكانت روسيا تعرضت لانتقادات واسعة من جانب دول عدة في مجلس الأمن بشأن مبادرة مشروع القرار هذا ذي الطابع الإنساني "منددة بالهجمات على المدنيين" ومطالبة بحماية للمدنيين لضمان خروجهم من المدن الأوكرانية.