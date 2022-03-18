الصين: 2416 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة أن البر الرئيسي سجل 2416 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس، مقابل 1317 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة إن 2388 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1226 في اليوم السابق.



وسجلت الصين 1904 إصابات جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 1310 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الخميس 126234 إصابة مؤكدة.



ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.