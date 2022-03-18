الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«الشيوخ الأمريكى» يوبخ شركة بسبب مواصلة نشاطها فى روسيا

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

انتقد اثنان من كبار الأعضاء الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي شركة "كوخ اندستريز" الخميس لمواصلة نشاطها في روسيا رغم مغادرة مئات الشركات الأميركية أو تقليص عملها هناك في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.


ودعا تشاك شومر زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ورون وايدن رئيس اللجنة المالية في بيان شركة كوخ إلى "تقديم قيم الديموقراطية على ارباحها".


وتأتي الانتقادات بعد أن بررت الشركة التي تعد مانحا رئيسيا للمرشحين الجمهوريين والمحافظين مواصلة العمل في روسيا بالمخاوف بشأن سلامة أكثر من 600 عامل.


وقال دايف روبرتسون رئيس شركة كوخ "لن نتخلى عن موظفينا هناك أو نسلم منشآت التصنيع هذه إلى الحكومة الروسية حتى تتمكن من العمل والاستفادة منها"، مضيفا "القيام بذلك سيعرض موظفينا هناك فقط لخطر أكبر وسيضر أكثر مما ينفع".


ودان روبرتسون "العدوان المروع والبغيض على أوكرانيا"، قائلا إن كوخ ملتزمة بالعقوبات والقوانين المعمول بها.


وكوخ هي واحدة من 27 شركة غربية فقط "تحدت مطالب" الخروج من روسيا، وفقا لقائمة أعدها جيفري سونينفالد الأستاذ في كلية الإدارة في جامعة يال الذي وثق عمليات الانسحاب لأكثر من 400 شركة بينها أكسون موبيل وماكدونالدز وجنرال موتورز.


وفي مقال نشرته مجلة "فورتشن" أشاد كل من سونينفالد وستيف تيان، الأستاذ أيضا في جامعة يال، بالرؤساء التنفيذيين "الشجعان" الذين عاقبوا موسكو.


وكتبا "بينما نشاهد ذبح الآلاف من المدنيين الأبرياء، فإن الحصار الاقتصادي أفضل بالتأكيد من القنابل والرصاص"، حيث شبها الشركات التي بقيت في روسيا بالشركات التي تعاونت مع نظام هتلر في الحرب العالمية الثانية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

التطبيق غدًا.. أسعار الأنابيب الجديدة 2022

أول فيديو من موقع العثور على جثمان طالبة كفرالشيخ المقتولة

عقب تصدر أحمد سعد التريند.. رسالة غامضة لـ سمية الخشاب

الاتحاد الأوروبى يدين «جرائم الحرب» الروسية فى أوكرانيا

الدعاء المستحب فى ليلة النصف من شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

ماجد حبته

مارى أنطوانيت ونقيب الفلاحين!

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه التهويدية ضد مدينة القدس

إسرائيلى يجتاز الحدود نحو الأردن.. ومفاوضات للإفراج عنه

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة