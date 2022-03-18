الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تعلن تعليق التعاون الضريبى مع روسيا

بوتين
بوتين

أعلنت المملكة المتحدة، في بيان تعليق "تبادل وتقاسم المعلومات الضريبية مع روسيا وبيلاروس" وذلك في إطار العقوبات المفروضة ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
 

وقال البيان إن هذا الإعلان من جانب حكومة المملكة المتحدة "سيضمن أن المملكة المتحدة لن تزود نظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين معلومات قد تؤدي إلى زيادة الإيرادات أو عائدات الضرائب لروسيا".
 

وأوضحت الحكومة البريطانية أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ، ويمثل "أحد الإجراءات المالية الكثيرة التي اتخذتها" السلطات البريطانية "لدعم أوكرانيا وإلحاق مصاعب اقتصادية" بالكرملين.
 

وفرضت بريطانيا الثلاثاء تعرفة جمركية إضافية بنسبة 35 في المئة على مجموعة كبيرة من الواردات الروسية، من الفودكا إلى الصلب، وحظّرت صادرات السلع الفاخرة من البلاد على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.
 

وقالت وزارة التجارة الدولية: "نريد أن نلحق أقصى قدر من الضرر بآلة حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مع تقليل التأثير على الشركات البريطانية".


وفرضت بريطانيا ودول غربية أخرى إجراءات عقابية صارمة على روسيا منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير.

 

ودعت روسيا مجلس الأمن الدولي للتصويت، على مشروع قرار "إنساني" اقترحته مرتبط بـ"العملية العسكرية الخاصة" الروسية في أوكرانيا، في نص من غير المرجح أن يتم تبنيه، حسب وكالة"فرانس برس".

 

وقالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربارا وودوارد، إن "مشروع القرار هذا ليس إلا لصرف النظر"، مضيفة أن "زملاءنا الأوكرانيين أكدوا بوضوح أنهم يعتبرون هذا النص إهانة".

 

وتابعت: "نحن ندعمهم، ونعتبر النص الروسي خطوة وقحة وللتلاعب بمعاناة السكان".

 

وأضافت: "دعم مجلس الأمن لهذا النص سيكون دعما ضمنيا للهجوم الروسي. لا يمكننا السماح بذلك.. ولن نصوت لصالح قرار لا يعترف بأن هذه الأزمة نتيجة لأعمال روسيا".

 

فيما قال دبلوماسي غربي لوكالة "فرانس برس" إن "روسيا استمهلت من أجل التفاوض"، مشيراً إلى أن "التصويت أرجئ إلى الخميس بناء على طلب زملائنا" من دون تحديد هوياتهم.

 

وطرحت روسيا مشروع القرار على مجلس الأمن، تقول إنه ينص على إجلاء المدنيين من مناطق القتال ووقف إطلاق النار فيها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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