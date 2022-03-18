الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تطلق برنامجا يتيح منح الأوكرانيين تصاريح إقامة موقتة لثلاث سنوات

الأوكرانيين الفارين
الأوكرانيين الفارين

أعلنت كندا إطلاق برنامج جديد للهجرة يتيح منح الأوكرانيين الفارين من الحرب تصاريح إقامة موقتة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وقال وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة شون فريزر إن "طلبات الحصول على تصاريح سفر طارئة بين كندا وأوكرانيا مفتوحة الآن".

وأوضحت الحكومة الكندية في بيان أنّ على الراغبين باستخدام هذه "الوسيلة الخاصة والمعَجّلة للحصول على إقامة موقّتة" أن يُقدّموا طلباتهم وبياناتهم البيومترية (بصمات الأصابع والصورة) عبر الإنترنت.

ويمكن للاجئين الأوكرانيين التقدّم أيضا بطلب للحصول على تصاريح عمل ودراسة.

ووفقًا لإحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة الخميس، فر أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، لجأ أكثر من نصفهم إلى بولندا.

وكان أعلن وزير النقل الكندي، عمر الغبرة، أنه لن يُسمح للطائرات البيلاروسية بدخول المجال الجوي الكندي.

وكتب عمر الغبرة على "تويتر"، أن أوتاوا كانت تستهدف حليف روسيا في ردها على الحرب في شرق أوروبا.

كما حظرت كندا الرحلات الجوية الروسية من دخول مجالها الجوي.

وقال: "إننا نحظر دخول الطائرات البيلاروسية المجال الجوي الكندي ردا على دعمها للعدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا".

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي دعت فيه مجموعات السياحة والأعمال الحكومة الفيدرالية إلى إلغاء طلبات اختبار كوفيد-19 للمسافرين الدوليين الذين تم تطعيمهم بالكامل. ويقولون إن هذا الإجراء لم يعد ضروريا في هذه المرحلة من انتشار الوباء.

وقال مصدر بالحكومة الفدرالية لشبكة "جلوبال نيوز" الكندي، إنه من المتوقع أن تعلن كندا عن إنتهاء اختبار كوفيد-19 للمسافرين الذين تم تطعيمهم.

وقالت المصادر، إن المطلب سيلغى بحلول نهاية مارس، ومن المقرر أن يأتي الإعلان الرسمي يوم غد الخميس.

كما فرضت كندا، اليوم، مجموعة جديدة من العقوبات على 15 مسئولًا روسيًا تقول إنهم ساعدوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان صحفي، إن كندا تدعم أوكرانيا وشعبها، ولن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا فشلت القيادة الروسية في تغيير مسارها.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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