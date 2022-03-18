إصابات كورونا العالمية تتجاوز 463.62 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 463.62 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و446835.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 971860 79704707

الهند 516132 43001477

البرازيل 655940 29478039

فرنسا 140613 23578833

المملكة المتحدة 163386 20001627

ألمانيا 126465 18072492

روسيا 746905 17484257

تركيا 96774 14604389

إيطاليا 157442 13645834

إسبانيا 101416 11260040



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

40 - العراق 25119 2315134

44 ‬‬‬‬- الأردن 13959 1680179

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.