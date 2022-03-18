ماكرون خلال ترشحه للرئاسة يعد بـ«فرنسا أكثر استقلالا» على جبهات عدة

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتصدّر السباق للانتخابات الرئاسية في أبريل، لدى عرض برنامجه الخميس بـ"أمّة أكثر استقلالا" ولا سيما على الصعيد العسكري للدفاع عن فرنسا بوجه "الأزمات المستقبلية"، في وقت تطغى الحرب في أوكرانيا على الحملة.



ودعا ماكرون خلال مؤتمر صحفي في المنطقة الباريسية استمر أربع ساعات إلى "أمة أكثر استقلالا في أوروبا أقوى"، متعهدا "الاستثمار بكثافة" في قطاعي الزراعة والصناعة.



وقال في كلمته التمهيدية "مجتمعاتنا مضطرّة إلى معايشة عودة الأزمات... عودة الحرب إلى قارّتنا".



قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية، عرض الرئيس حوالي ثلاثين من أبرز إجراءاته ولا سيما بشأن الوظائف والهجرة والتقاعد والمؤسسات، ثمّ رد على أسئلة الصحافيين الذين حضر منهم 320 معتمدا، بينهم عشرات من وسائل إعلام أجنبية.



وتشهد فرنسا حملة انتخابات رئاسية رتيبة هيمنت عليها أولا أزمة كوفيد-19 ثم الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأعطى ماكرون الذي يتصدر جميع استطلاعات الرأي بحصوله على 30% من نوايا الأصوات، الأولوية في الأسابيع الماضية إلى الجهود الدبلوماسية سعيا لتسوية حول أوكرانيا.



واعتبر في خطابه التمهيدي أن فرنسا مقبلة على "خيارات تاريخية أحيانا من أجل أمتنا وقارتنا الأوروبية" خلال "الأشهر والسنوات المقبلة" حتى "تتمكن من الدفاع عن نفسها بوجه الأزمات" ومن "الدفاع بشكل أفضل" عن الفرنسيين و"جعل بلادنا أقوى".



وفي ظل الظروف "المأسوية" غير المسبوقة التي تعيشها أوروبا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، اختار ماكرون أن يتناول مطوّلا في بداية كلمته برنامجه الدفاعي القاضي بـ"تكثيف" الاستثمارات وتعميم الخدمة العسكرية الشاملة وزيادة قوات الاحتياط خصوصا.



وقال "إذ نواصل هذا المجهود، علينا زيادة مرونة جيوشنا وقدرتها على التكيّف، وخصوصا بمواجهة أنواع جديدة من الأوضاع الخلافية".



وتعهد ماكرون الاستثمار بكثافة لضمان "الاستقلال الزراعي والصناعي والإبداعي" لفرنسا من أجل قيام "أمة أكثر استقلالا".

