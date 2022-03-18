الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مؤسسات مالية دولية تتعهد بتنسيق الجهود لدعم أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

تعهد رؤساء المؤسسات المالية الدولية الرئيسية، بتنسيق جهودهم من أجل دعم أوكرانيا والدول المجاورة ردا على الحرب في أوكرانيا، وقالوا إن تأثيرات الصراع ستمتد لتشمل أركان الاقتصاد العالمي.


وفي بيان مشترك، قال رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية ومؤسسات تنموية أخرى "سوف يشعر الاقتصاد العالمي كله بآثار الأزمة من خلال تباطؤ النمو وتعثر التجارة وتزايد التضخم مما يلحق الضرر على نحو خاص بالناس الأكثر فقرا والأكثر ضعفا".


وتابع البيان "ارتفاع أسعار السلع مثل الغذاء والطاقة سيؤدي إلى مزيد من التضخم".

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وائل لطفي

البابا المصرى

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