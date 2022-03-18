الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: ارتفاع نسبة الإصابة بمتحور أوميكرون «بي إيه2» إلى 62%

كورونا فى ألمانيا
كورونا فى ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، مساء الخميس، أن متحور أوميكرون الفرعي "بي إيه2" لا يزال سببا في ظهور عدد كبير من حالات الإصابة الجديدة بكورونا في ألمانيا.

وأوضح المعهد، في تقريره الأسبوعي مساء الخميس، أن نسبة المتحور الفرعي في العينات العشوائية ارتفعت إلى 62% بحلول نهاية الأسبوع الأول من مارس الجاري، مقابل نحو 50% في الأسبوع السابق له.

وكتب المعهد أن عوامل مثل الانتشار الأسهل للمتحور "بي إيه2" وسحب تدابير تقليل الاختلاط وتغير سلوك السكان، هي السبب المحتمل في الارتفاع الجديد الملحوظ لأعداد الإصابات في الأسبوع الأخير.

وتابع المعهد بالقول إن معدل الإصابة الأسبوعي ارتفع في الأسبوع حتى 13 مارس بنسبة 22% مقارنة بالأسبوع السابق عليه، وقال إن كل الولايات سجلت ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات باستثناء ولاية برلين.

وكتب المعهد أنه "لا يزال هناك ضغط عدوى مرتفع للغاية بين السكان"، وقال إن "المسار اللاحق للجائحة سيعتمد بشكل كبير على مدى تغير سلوك السكان وعلى مقدار زيادة المخالطات المحتملة ذات الصلة بالعدوى".

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