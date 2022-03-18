الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

15 إصابة جديدة بكورونا فى الجزائر

كورونا فى الجزائر
كورونا فى الجزائر

شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر انخفاضًا جديدًا مع تسجيل حالة وفاة واحدة، و١٥ إصابة جديدة، فضلا عن تماثل ٢٠ مريضا للشفاء خلال ٢٤ ساعة.


وأوضحت "الصحة" الجزائرية ، في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٥١١ حالة، من بينها ١٥ إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و١٣٧ شخصا.


وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٨٧٠ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٨ مرضى في العناية المركزة.


كما نوهت إلى أن ٣٧ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١١ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.


وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.


كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير الصحية المفروضة على القادمين إلى الجزائر.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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