سوريا تلغى الإجراءات المتخذة بشأن التنقل على حدودها

أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميما يقضي بإلغاء جميع الإجراءات التي كانت متخذة منذ مارس 2020 المتعلقة بتقييد حركة دخول وخروج العرب والأجانب والسوريين ضمن إجراءات التصدي لكورونا.



وبحسب التلفزيون السوري فقد قضى التعميم بإعادة العمل بالضوابط المتعلقة بحركة القدوم والمغادرة عبر معابر الهجرة والجوازات الحدودية وفق ما كان معمولا بها سابقا وقبل اتخاذ الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا.

وتضمن التعميم وفق بيان للوزارة، إعادة العمل بالضوابط المتعلقة بحركة القدوم والمغادرة عبر معابر الهجرة والجوازات الحدودية وفق القوانين والأنظمة النافذة حسبما كان معمولا به سابقا قبل اتخاذ الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا.

وشدد التعميم على ضرورة التقيد التام بالشروط الصحية المتخذة من وزارة الصحة السورية وإبراز تحليل (PCR) لم يمض عليه 96 ساعة أو شهادة لقاح معتمدة.

كانت الداخلية السورية قد أصدرت تعميما في 19 مارس عام 2020 بمنع دخول العرب والأجانب القادمين من عدة دول إلى البلاد في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.