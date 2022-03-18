الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوريا تلغى الإجراءات المتخذة بشأن التنقل على حدودها

كورونا فى سوريا
كورونا فى سوريا

أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميما يقضي بإلغاء جميع الإجراءات التي كانت متخذة منذ مارس 2020 المتعلقة بتقييد حركة دخول وخروج العرب والأجانب والسوريين ضمن إجراءات التصدي لكورونا.


وبحسب التلفزيون السوري فقد قضى التعميم بإعادة العمل بالضوابط المتعلقة بحركة القدوم والمغادرة عبر معابر الهجرة والجوازات الحدودية وفق ما كان معمولا بها سابقا وقبل اتخاذ الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا.

 

وتضمن التعميم وفق بيان للوزارة، إعادة العمل بالضوابط المتعلقة بحركة القدوم والمغادرة عبر معابر الهجرة والجوازات الحدودية وفق القوانين والأنظمة النافذة حسبما كان معمولا به سابقا قبل اتخاذ الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا.

 

وشدد التعميم على ضرورة التقيد التام بالشروط الصحية المتخذة من وزارة الصحة السورية وإبراز تحليل (PCR) لم يمض عليه 96 ساعة أو شهادة لقاح معتمدة.

 

كانت الداخلية السورية قد أصدرت تعميما في 19 مارس عام 2020 بمنع دخول العرب والأجانب القادمين من عدة دول إلى البلاد في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

التطبيق غدًا.. أسعار الأنابيب الجديدة 2022

أول فيديو من موقع العثور على جثمان طالبة كفرالشيخ المقتولة

الدعاء المستحب فى ليلة النصف من شعبان

وزير الطاقة الجزائرى: أفريقيا بحاجة إلى تطوير الموارد فى مجال الطاقة المستدامة

أعضاء الكونجرس الأمريكى يصوتون لقطع الروابط التجارية مع روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

ماجد حبته

مارى أنطوانيت ونقيب الفلاحين!

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه التهويدية ضد مدينة القدس

إسرائيلى يجتاز الحدود نحو الأردن.. ومفاوضات للإفراج عنه

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة