الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تعلن إجلاء نحو 43 ألف شخص من سكان مدينة ماريوبول

مدينة ماريوبول
مدينة ماريوبول

أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع ميخائيل ميزينتسيف إجلاء نحو 43 ألف شخص من سكان مدينة ماريوبول.

وأضاف المسؤول الروسي في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم " - مساء  الخميس - أنه لا يزال 6894 مواطنا من 21 دولة أجنبية، فضلا عن أطقم 70 سفينة أجنبية محاصرة في موانئ أوكرانيا، محتجزين كرهائن من قبل مسلحي كتائب الدفاع الإقليمي، على حد قوله.

وأشار إلى أنه رغم الصعوبات التي شكلها الجانب الأوكراني، تم خلال اليوم الماضي إجلاء 12 ألفا و230 شخصا من المناطق الخطرة، منهم ألفان و 262 طفلا.

وأعلن أمس  رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، الفريق ميخائيل ميزينتسيف، عن إجلاء 31 ألفًا و367 من سكان مدينة ماريوبول، من بينهم 89 أجنبيًا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن ميزينتسيف قوله: "تتواصل العملية الإنسانية في ماريوبول، حيث تم خلال اليوم توفير إجلاء آمن لـ31 ألفًا و367 من السكان المدنيين، من بينهم 89 أجنبيًا: 71 من مواطني منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، و9 مواطنين يونانيين، و9 من باكستان".

وشدد ميزينتسيف على أن 36 شخصًا فقط غادروا إلى الأراضي التي تسيطر عليها سلطات كييف في منطقة دنيبروبتروفسك، فيما أعرب 99% من الأشخاص الذين تم إنقاذهم عن رغبتهم في المغادرة إلى روسيا، وكذلك إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن توفير ممرات إنسانية وإجلاء 36721 مواطنًا في اتجاهات جيتومير ولوجانسك ودونيتسك وماريوبول، تتبعهم حافلات وسيارات خاصة من مختلف المناطق السكنية إلى المناطق الغربية من أوكرانيا.

وأشارت "سبوتنيك" الروسية إلى أن هذا يأتى تزامنًا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأت يوم 24 فبراير الماضي، بهدف حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومنع "عسكرة أوكرانيا" والقضاء على الجماعات النازية والقومية فيها.

ومن جانبه، أكد الجيش الأوكراني أن ضربات روسية ضد مدنيين فارين من مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا، خلفت الأربعاء "قتلى" وجرحى بينهم طفل أصيب بجروح خطيرة.

وكتب الجيش على تليغرام إن هجمات صاروخية أصابت قافلة مدنيين في طريقها من ماريوبول إلى زابوريجيا حوالي الساعة 3,30 بعد الظهر (13,30 ت غ)، ونشر صورة الطفل المصاب، تغطيه الدماء.

وأضاف: "تشير حصيلة أولية إلى وجود وفيات".

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وائل لطفي

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