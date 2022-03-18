الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

منتدى الاستثمار فى أفريقيا يعلن تنسيقه استثمارات بقيمة 32.8 مليار دولار

رئيس البنك الأفريقي
رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا

 أعلن رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا أن المنتدى نجح في تنسيق صفقات استثمارية لمشروعات في أفريقيا بقيمة 32.8 مليار دولار.


وأوضح أديسينا - في ختام اعمال منتدى الاستثمار في أفريقيا- أن أكبر صفقة تم التوصل إليها في منتدى الاستثمار الأفريقي الذي عقدت اعماله افتراضيا، خلال الفترة من ١٥ وحتى ١٧ مارس الجاري بلغت 15.6 مليار دولار لطريق لاجوس - أبيدجان السريع والضخم الذي يربط بين مدينتين رئيسيتين في غرب أفريقيا بدولتي نيجيريا وساحل العاج.
 

وأشار إلى أن الطريق السريع البالغ طوله نحو 1200 كيلومتر سيتكون من أربعة إلى ستة ممرات وسيستغرق تنفيذه حوالي ست سنوات.
 

وتطرقت المشروعات التي تناولها المنتدى إلى قطاعات الزراعة والتعليم والطاقة والمناخ والرعاية الصحية والمعادن والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 

واشار أديسينا إلى أن المشاريع الأخرى ستشمل إنشاء مدينة طبية جديدة في العاصمة السنغالية أكرا وصندوقًا للخدمات الصحية للسكان ذوي الدخل المنخفض في جنوب أفريقيا، ومنصتين لتصنيع المنتجات الصيدلانية: واحدة في غرب أفريقيا والأخرى في كينيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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