الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار النمسا يبحث فى صربيا سبل دعم الاستقرار بغرب البلقان

المستشار النمساوي
المستشار النمساوي كارل نيهمر

بدأ المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم زيارة رسمية إلى صربيا، في إطار جولة في دول غرب البلقان تستمر أيام.
 

وقال بيان إن المستشار النمساوي التقى رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش والرئيس ألكسندر فوتشيتش، مشيرا إلى أن هدف الزيارة هو المساهمة في مزيد من الاستقرار في غرب البلقان.


وأوضح البيان أن المستشار شدد على أن صربيا هي أهم شريك تجاري للنمسا في غرب البلقان، مشيرا إلى اعتزازه أيضًا بوجود واحدة من أكبر مجتمعات المهاجرين الصرب في العالم في النمسا.
 

وذكر البيان أن النمساويين من أصل صربي يشاركون في الحياة العامة ولهم دور مؤثر في التنمية وهم مكون هام في المجتمع النمساوي.

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